Operar International Flavors & Fragrans - IFF CFD

Sobre International Flavors & Fragrances Inc

INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. proporciona productos que los consumidores prueban, huelen o tocan. Opera a través de tres segmentos: Sabor, Frutarom y Olor. El sabor se compone de compuestos de sabor que se venden a las industrias de alimentos y bebidas para su uso en productos de consumo, tales como alimentos preparados, bebidas, productos lácteos, alimentos y productos dulces. El segmento de Frutarom crea y fabrica un conjunto de compuestos de sabor, alimentos funcionales e ingredientes finos especializados enfocados a los productos naturales. El segmento de Olor se compone de compuestos de fragancia, que son utilizados por sus clientes en dos amplias categorías: Fragancias finas y fragancias para el consumidor; Ingredientes de fragancia, que consta de ingredientes sintéticos y naturales que se pueden combinar con otros materiales para crear fragancias y compuestos de consumo; y Ingredientes activos cosméticos, que consiste en ingredientes activos y funcionales, productos botánicos y sistemas de entrega.

El precio actual de la acción International Flavors & Fragrans en tiempo real es 70.21 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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