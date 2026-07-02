Operar Vistra Energy Corp. - VST

Sobre Vistra Corp

Vistra Corp. es un holding que opera un negocio integrado de venta al por menor y generación de energía eléctrica principalmente en los mercados de Estados Unidos. La empresa opera a través de seis segmentos: Minorista, Texas, Este, Oeste, Sunset y Cierre de Activos. El segmento minorista se dedica a la venta al por menor de electricidad y gas natural a clientes residenciales, comerciales e industriales. Los segmentos Texas y Este se dedican a la generación de electricidad, a la venta y compra de energía al por mayor, a las actividades de gestión del riesgo de las materias primas, a la producción de combustible y a la gestión logística del mismo. El segmento Oeste representa los resultados del mercado de operadores de sistemas independientes (CISO) de California, incluyendo su desarrollo de proyectos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (ESS) en sus centrales de Moss Landing y Oakland. El segmento Sunset se compone de plantas de generación con planes de retiro anunciados. El segmento Asset Closure se dedica al desmantelamiento y recuperación de plantas y minas retiradas.

El precio actual de la acción Vistra Energy Corp. en tiempo real es 153.63 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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