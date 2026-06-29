Operar JinkoSolar Holding Co., Ltd. - JKS

Sobre JinkoSolar Holding Co., Ltd (ADR)

JinkoSolar Holding Co., Ltd. opera en la industria fotovoltaica (PV). La Compañía ha construido una cadena de valor del producto energía solar integrada verticalmente, desde la recuperación de materiales de silicio a la fabricación de módulos solares y la generación de energía solar. Los segmentos de la Compañía incluyen el segmento de Fabricación y el segmento de Proyectos de Energía Solar. El segmento de Fabricación comprende su negocio de fabricación de su producto de energía solar integrada verticalmente, en el que la Compañía fabrica lingotes de silicio, placas, células y módulos solares. El segmento de Proyectos de Energía Solar comprende el negocio de generación, construcción y operación de energía solar aguas abajo, que incluye la generación de energía; ingeniería, abastecimiento y construcción (EPC), proyectos de conexión de energía solar a la red y operación y mantenimiento (O&M) de los proyectos de energía solar. La Compañía vende sus módulos solares bajo la marca de JinkoSolar. Sus servicios incluyen servicios de procesamiento y EPC de sistemas solares.

El precio actual de la acción JinkoSolar Holding Co., Ltd. en tiempo real es 16.22 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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