Operar Phillips 66 - PSX CFD

Sobre Phillips 66

Phillips 66 es una empresa de fabricación y logística de energía con negocios de midstream, productos químicos, refinado y marketing y especialidades. La empresa opera a través de cuatro segmentos: Midstream, Productos Químicos, Refino y Marketing y Especialidades (M&S). El segmento Midstream proporciona servicios de transporte, terminación y procesamiento de petróleo crudo y productos petrolíferos refinados, así como servicios de transporte, almacenamiento, fraccionamiento, procesamiento y comercialización de gas natural y líquidos de gas natural (LGN) en Estados Unidos. El segmento de Productos Químicos consiste en su inversión en Chevron Phillips Chemical Company LLC (CPChem), que opera en los negocios de Olefinas y Poliolefinas (O&P) y Especialidades, Aromáticos y Estirénicos (SA&S). El segmento de Refino refina petróleo crudo y otras materias primas en refinerías de Estados Unidos y Europa. El segmento de O&P compra para su reventa y comercializa productos petrolíferos refinados, como aceites base y lubricantes.

El precio actual de la acción Phillips 66 en tiempo real es 161.3 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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