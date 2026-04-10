Operar Vinci - DGp CFD

Sobre Vinci SA

VINCI S.A. es una empresa radicada en Francia que se dedica a la ingeniería y la construcción. Diseña, construye, financia y gestiona instalaciones, como sistemas de transporte, edificios públicos y privados, urbanizaciones y redes de agua, energía y comunicación. VINCI S.A. divide su negocio en dos sectores: concesiones y contratación. El sector de la contratación incluye Vinci Construction, una empresa con numerosas filiales en Europa y una división dedicada a la gestión y ejecución de proyectos y a la línea de negocio de la energía con Vinci Energies; Eurovia, que se especializa en transporte e infraestructura de desarrollo urbano. Concesiones incluye Vinci Autoroutes, operador de autopistas y Vinci Concessions, que se especializa en el desarrollo y mantenimiento de infraestructuras de transporte y servicios públicos, como infraestructuras ferroviarias, aeropuertos y aparcamientos. Opera a través de Lams, Novabase IMS, Cegelec Enterprise SAS, Aeroports de Lyon y Engenharia e Sistemas HEB Construction, entre otras.

El precio actual de la acción Vinci en tiempo real es 136.01 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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