Operar Canadian Natural Resource Ltd - CNQ CFD

Sobre Canadian Natural Resources Ltd (USA)

Canadian Natural Resources Limited es una empresa independiente de exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas natural. Las operaciones de exploración y producción de la empresa se centran en América del Norte, principalmente en el oeste de Canadá; en la parte del Reino Unido (UK) del Mar del Norte; y en Costa de Marfil y Sudáfrica, en el África exterior. Las actividades de exploración y producción de la empresa se realizan en tres segmentos geográficos: América del Norte, Mar del Norte y África Offshore. El segmento de extracción y mejora de arenas petrolíferas produce petróleo crudo sintético a través de las operaciones de extracción y mejora del betún en Horizon Oil Sands y a través de su participación directa e indirecta en el proyecto Athabasca Oil Sands. En el oeste de Canadá, en el segmento Midstream and Refining, las actividades de la empresa incluyen operaciones de oleoductos, un sistema de cogeneración de electricidad y una inversión en North West Redwater Partnership, una sociedad general formada para mejorar y refinar el betún en la provincia de Alberta.

El precio actual de la acción Canadian Natural Resource Ltd en tiempo real es 47.02 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Kongsberg Automotive, Hiap Hoe, Galectin Therapeutics Inc., Precipio, Inc., Sandy Spring y Ascential PLC. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.