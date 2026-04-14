Operar VanEck Vectors Oil Services ETF - OIH CFD

Sobre VanEck Vectors Oil Services ETF

El fondo invierte normalmente al menos el 80% de sus activos totales en valores que componen el índice de referencia del fondo. El índice incluye acciones ordinarias y recibos de depósito de empresas estadounidenses que cotizan en bolsa en el segmento de los servicios petroleros. Dichas empresas pueden incluir empresas de pequeña y mediana capitalización y empresas extranjeras que cotizan en una bolsa estadounidense. También es importante mencionar que aproximadamente una cuarta parte del fondo se invierte en acciones extranjeras, ya que varias empresas de la lista cotizan en bolsas extranjeras o tienen su sede fuera de nuestras fronteras.

El precio actual de la acción VanEck Vectors Oil Services ETF en tiempo real es 402.46 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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