Operar Cranswick PLC - CWKgb CFD

Sobre Cranswick plc

Cranswick plc es una empresa productora de alimentos. La empresa produce y suministra alimentos a minoristas de comestibles, al sector de servicios alimentarios y a productores de alimentos a nivel mundial. La empresa opera a través del segmento de alimentos, que se dedica a la fabricación y el suministro de productos alimenticios a los minoristas de comestibles del Reino Unido, el sector de servicios de alimentos y otros productores de alimentos. La empresa ofrece una gama de carne de cerdo, salchichas gourmet, bacon y gamón gourmet, pollo cocido, carnes cocidas, alimentos continentales y productos de pastelería gourmet a través de los canales de venta al por menor, servicios de alimentación, conveniencia y online, comida para llevar, exportación y fabricación. La empresa gestiona aproximadamente 16 instalaciones de producción en el Reino Unido y también es propietaria de sus operaciones de reproducción y cría de cerdos. También es propietaria de una cadena de suministro de pollos, que incluye una fábrica de piensos, una incubadora y granjas de pollos de engorde.

El precio actual de la acción Cranswick PLC en tiempo real es 54.04 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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