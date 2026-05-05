Operar Valero Energy Corp - VLO CFD

Sobre Valero Energy Corporation

Valero Energy Corporation (Valero) es un productor independiente de refinadores de petróleo y etanol. Los segmentos de la compañía incluyen refinación, etanol y Valero Energy Partners LP (VLP). El segmento de refinación incluye sus operaciones de refinación y las actividades de comercialización asociadas. El segmento de etanol incluye sus operaciones de etanol y las actividades de comercialización asociadas, y los activos de logística que respaldan sus operaciones de etanol. La Compañía posee activos logísticos (oleoductos de petróleo crudo, tuberías de productos refinados de petróleo, terminales, tanques, muelles marinos, bahías de estantes para camiones y otros activos) que respaldan sus operaciones de refinación. Algunos de estos activos son propiedad de VLP, que es una sociedad limitada maestra midstream propiedad de la Compañía. Los activos de VLP incluyen sistemas de tuberías y terminales de petróleo crudo y productos derivados del petróleo refinado en la Costa del Golfo de los Estados Unidos y en las regiones del Medio-continente de los Estados Unidos. Sus refinerías producen gasolinas convencionales, gasolinas premium y lubricantes, entre otros.

El precio actual de la acción Valero Energy Corp en tiempo real es 252.78 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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