Operar UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD - UU. CFD

Sobre United Utilities Group PLC

UNITED UTILITIES GROUP PLC es una empresa de agua. La Compañía, a través de su filial, United Utilities Water Limited (United Utilities Water), administra la red regulada de agua y aguas residuales en el noroeste de Inglaterra, brindando servicios a aproximadamente siete millones de personas y empresas. Posee más de 55,000 hectáreas de tierra alrededor de sus embalses. Recolecta agua del medio ambiente, la limpia y la distribuye a sus clientes antes de recogerla, tratarla y luego devolverla al medio ambiente. La Compañía produjo aproximadamente 138 gigavatios hora (GWh) de energía renovable a través de centros de tratamiento de lodos e instalaciones solares, suficientes para abastecer a más de 40,000 hogares. Suministra aproximadamente 1,700 millones de litros de agua potable limpia a sus clientes cada día a través de más de 40,000 kilómetros de tuberías de agua. United Utilities Water posee licencias para proporcionar servicios de agua y aguas residuales a una población de aproximadamente siete millones de personas en el noroeste de Inglaterra.

El precio actual de la acción UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD en tiempo real es 13.93 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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