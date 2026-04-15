Operar Old Republic International Corporation - ORI CFD

Sobre Old Republic International Corporation

Old Republic International Corporation es un holding que se dedica al negocio único de la suscripción de seguros y servicios relacionados. La compañía lleva a cabo sus operaciones a través de varias filiales de compañías de seguros reguladas, que están organizadas en tres segmentos: Seguros Generales, Seguros de Títulos, y el negocio de Run-off de Republic Financial Indemnity Group (RFIG). El segmento de Seguros Generales de la Compañía consiste en una línea comercial de seguros, y ofrece cobertura a empresas, gobiernos y otras instituciones. El segmento de seguros de títulos de propiedad consiste principalmente en la emisión de pólizas a compradores e inversores de bienes inmuebles basadas en búsquedas de registros públicos que contienen información relativa a los intereses sobre bienes inmuebles. Su segmento de negocio de run-off RFIG consiste en operaciones de garantía hipotecaria e indemnización de créditos al consumo (CCI).

El precio actual de la acción Old Republic International Corporation en tiempo real es 41.16 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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