Operar United States Natural Gas Fund, LP - UNG CFD

Sobre United States Natural Gas Fund, LP

La inversión trata de reflejar los cambios diarios en términos porcentuales del precio del gas natural entregado en el Henry Hub, Luisiana, medido por los cambios diarios en el precio de un contrato de futuros a corto plazo específico. El fondo invierte principalmente en contratos de futuros de gas natural que se negocian en el NYMEX, ICE Futures Europe e ICE Futures U.S. o en otras bolsas estadounidenses y extranjeras. El contrato de futuros de referencia es el contrato de futuros sobre el gas natural que se negocia en la Bolsa Mercantil de Nueva York y que es el contrato del mes más cercano al vencimiento, excepto cuando el contrato del mes más cercano está a dos semanas del vencimiento.

El precio actual de la acción United States Natural Gas Fund, LP en tiempo real es 11.06 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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