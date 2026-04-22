Operar Union Pacific Corp - UNP CFD

Sobre Union Pacific Corporation

UNION PACIFIC CORPORATION opera a través de su empresa operadora principal, Union Pacific Railroad Company. UNION PACIFIC CORPORATION une aproximadamente 20 estados por ferrocarril en los dos tercios occidentales del país y proporciona el enlace de la cadena de suministro. El mix de negocios de la compañía incluye productos agrícolas, automóviles, productos químicos, carbón, productos industriales y servicios intermodales. La compañía opera desde puertos en la costa oeste y la costa del Golfo a vías de entrada orientales, conecta los sistemas ferroviarios de Canadá y atiende aproximadamente seis vías de entrada en México. La compañía es una empresa ferroviaria de Clase I que opera en los Estados Unidos. La red incluye aproximadamente 32.080 millas de rutas, enlaza puertos de la costa del Pacífico y la costa del Golfo con las vías de entrada del medio oeste y este de los Estados Unidos y ofrece varios corredores de vías de entrada mexicanas. La empresa posee aproximadamente 26.060 millas y opera con las restantes de conformidad con los derechos de utilización de vías o arrendamientos.

El precio actual de la acción Union Pacific Corp en tiempo real es 251.73 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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