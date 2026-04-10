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Sobre First Sponsor Group Ltd

First Sponsor Group Limited es una sociedad de cartera de inversiones con sede en Singapur. Las principales actividades de las filiales son las relacionadas con la tenencia de inversiones, la promoción y venta de inmuebles, la inversión inmobiliaria, la propiedad y explotación de hoteles y la prestación de servicios de financiación inmobiliaria. La empresa opera a través de cuatro segmentos: Promoción inmobiliaria, Inversión inmobiliaria, Financiación inmobiliaria y Explotación hotelera. El segmento de promoción inmobiliaria incluye la promoción y/o compra de inmuebles para su venta. El segmento de inversión inmobiliaria incluye el desarrollo y/o la compra de propiedades de inversión (incluyendo hoteles) para su arrendamiento. El segmento de financiación inmobiliaria incluye la concesión de préstamos con intereses a empresas asociadas, empresas conjuntas y terceros, la suscripción de títulos de deuda y los acuerdos de financiación a proveedores. El segmento de operaciones hoteleras incluye la explotación de hoteles y balnearios en propiedad o alquilados por el Grupo.

El precio actual de la acción First Sponsor en tiempo real es 0.9989 SGD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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