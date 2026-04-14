Operar Unilever PLC ADR - USD - UL CFD

Sobre Unilever plc (ADR)

Unilever PLC es una empresa de bienes de consumo de rápido movimiento. Los segmentos de la Compañía incluyen cuidado personal, que incluye principalmente ventas de productos para el cuidado de la piel y el cuidado del cabello, desodorantes y productos para el cuidado oral; Alimentos, que principalmente incluye la venta de sopas, caldos, salsas, bocadillos, mayonesa, aderezos para ensaladas y margarinas; Cuidado del hogar, que incluye principalmente las ventas de productos para el cuidado en el hogar, como polvos, líquidos y cápsulas, barras de jabón y una variedad de productos de limpieza, y Refresco, que incluye principalmente ventas de helados y bebidas a base de té. Los segmentos geográficos de la Compañía incluyen Asia / AMET / RUB, Las Américas y Europa. Sus marcas incluyen Axe, Dirt is Good (Omo), Dove, Hellmann's, Knorr, Lipton, Lux, Magnum, Rexona, Sunsilk y Surf. La Compañía opera en más de 100 países y vende sus productos en más de 190 países. La Compañía opera aproximadamente 310 fábricas en más de 70 países.

El precio actual de la acción Unilever PLC ADR - USD en tiempo real es 57.86 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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