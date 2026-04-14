Operar IHI Corporation - 7013 CFD

Sobre IHI Corp

IHI Corporation fabrica una enorme gama de productos. La división de Recursos, Energía y Medio Ambiente proporciona calderas, instalaciones de almacenamiento y equipos de energía nuclear. La división de Infraestructura Social y Marina proporciona puentes, compuertas, máquinas de blindaje y estructuras marinas, además de operar el negocio inmobiliario. La división de Sistemas Industriales y Maquinaria General proporciona maquinaria marina, sistemas logísticos, maquinaria de transporte, aparcamientos, maquinaria de acero y maquinaria industrial, entre otros. La división Aeroespacial y de Defensa proporciona motores de aviación, sistemas de cohetes y utilización del espacio, sistemas de equipos de defensa y otros. La división Otros proporciona equipos y dispositivos de comunicación, electrónicos, de medición eléctrica y de procesamiento de la información, entre otros.

El precio actual de la acción IHI Corporation en tiempo real es 3289.7 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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