Operar Brightstar Lottery - IGT CFD

Sobre International Game Technology PLC

International Game Technology PLC (IGT PLC) es una empresa de juego integral que ofrece experiencias de juego entretenidas a los jugadores en todos los canales y segmentos, desde las máquinas de juego y las loterías hasta las apuestas deportivas y lo digital. La empresa se dedica a operar y proporcionar una cartera integrada de productos y servicios de tecnología del juego, incluyendo servicios de gestión de loterías, sistemas de lotería online e instantánea, sistemas de juego, impresión de billetes instantáneos, máquinas de juego electrónicas, apuestas deportivas, juego digital y servicios comerciales. Sus segmentos de negocio son Global Lottery y Global Gaming. El segmento de Lotería Global se centra en los negocios de lotería tradicional e iLottery a nivel mundial, incluyendo ventas, operaciones, desarrollo de productos, tecnología y soporte. El segmento de Global Gaming ofrece productos y servicios de juego, incluyendo iGaming, apuestas deportivas, software y contenido de juegos, sistemas de gestión de juegos de casino, terminales de video lotería y máquinas recreativas con premio.

El precio actual de la acción Brightstar Lottery en tiempo real es 12.3 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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