Operar TransAlta Corporation Ordinary - TAC CFD

Sobre TransAlta Corporation

TransAlta Corporation es una empresa generadora de energía. La empresa posee, opera y gestiona una cartera de activos que representan aproximadamente 8.128 megavatios (MW) de capacidad y utiliza una gama de combustibles compuesta por agua, energía eólica y solar, gas natural y carbón térmico. Sus segmentos incluyen los segmentos de generación y el segmento de comercialización de energía. Los segmentos de generación incluyen seis segmentos: Hidroeléctrico, Eólico y Solar, Gas Norteamericano, Gas Australiano, Térmico de Alberta y Centralia. Su segmento de comercialización de energía se dedica al comercio mayorista de electricidad y otras materias primas y derivados relacionados con la energía. Energy Marketing gestiona la capacidad de generación disponible, así como las necesidades de combustible y transmisión de los segmentos de generación, utilizando contratos de distinta duración para la venta a plazo de electricidad y para la compra de gas natural y capacidad de transmisión.

El precio actual de la acción TransAlta Corporation Ordinary en tiempo real es 13.6 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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