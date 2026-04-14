Operar Tokyo Gas Co.,Ltd. - 9531 CFD

Sobre Tokyo Gas Co Ltd

TOKYO GAS CO., LTD. es una empresa con sede en Japón que se dedica principalmente al gas, la energía eléctrica, los negocios relacionados con la energía y los negocios inmobiliarios. La empresa opera en cinco segmentos de negocio. El segmento de gas se dedica a la producción, suministro y venta de gas y gas licuado, así como a la venta de gas natural licuado (GNL). El segmento de energía eléctrica se dedica a la venta de energía eléctrica, así como a la explotación y gestión de centrales eléctricas. El segmento de Ultramar se dedica al desarrollo e inversión de recursos en el extranjero, así como al suministro de energía. El segmento relacionado con la energía se dedica al negocio de soluciones de ingeniería, como los servicios de ingeniería y energía, así como la venta de equipos de gas y la construcción de instalaciones relacionadas con el gas. El segmento inmobiliario se dedica a la promoción, el arrendamiento y la gestión de bienes inmuebles. La empresa también se dedica al negocio de transporte de GNL y al negocio de procesamiento de información.

El precio actual de la acción Tokyo Gas Co.,Ltd. en tiempo real es 6946.24 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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