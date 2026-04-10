Operar BW Offshore - BWO CFD

Sobre BW Offshore Limited

BW Offshore Limited es una empresa con sede en las Bermudas. La empresa, a través de sus filiales, posee y explota buques flotantes de producción, almacenamiento y descarga de petróleo y gas (FPSO) y buques flotantes de almacenamiento y descarga (FSO). También se centra en el desarrollo de yacimientos de petróleo y gas descubiertos. La empresa opera en Europa, Asia Pacífico, África Occidental y América. La empresa está compuesta por BW Offshore, BW LPG, BW Pacific, BW LNG, BW VLCC, BW Chemical Tankers, BW Dry Cargo y BW Fleet Management. Posee una flota de 15 FPSOs y un FSO, que operan en África Occidental, Brasil, Golfo de México, Indonesia, Nueva Zelanda y en el Mar del Norte. Su flota propia incluye buques como BW pioneer, Yuum K'ak Naab, Pemex, BW Cidade De Sao Vicente, FPSO Polvo, Berge Helene, Abo FPSO, Sendje Berge, Espoir Ivoirien, Petroleo Nautipa, BW Athena, BW Catcher (Premier Oil) y BW Adolo (BW energy).

El precio actual de la acción BW Offshore en tiempo real es 51.6 NOK. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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