Operar The Oncology Institute, Inc. - TOI CFD

Sobre Oncology Institute Inc

The Oncology Institute, Inc., anteriormente DFP Healthcare Acquisitions Corp. es una empresa de oncología. La empresa gestiona consultas oncológicas comunitarias que atienden a pacientes en aproximadamente 55 clínicas repartidas por ocho mercados y cuatro estados de Estados Unidos. Las clínicas gestionadas por la empresa ofrecen toda una serie de servicios de oncología médica, incluidos servicios médicos, infusión y dispensario internos, servicios de ensayos clínicos, programas como trasplantes de células madre y transfusiones en régimen ambulatorio, junto con asistencia al paciente las 24 horas del día. A través del Instituto de Investigación Clínica Innovadora (ICRI), la empresa también ofrece y gestiona servicios de ensayos clínicos e investigación en beneficio de los pacientes con cáncer. Sus servicios, como la gestión de ensayos clínicos, los programas de cuidados paliativos y los trasplantes de células madre, son accesibles a través de entornos académicos y de atención terciaria. Sus clínicas gestionadas atienden principalmente a pacientes oncológicos adultos y de la tercera edad en mercados que cuentan con planes Medicare Advantage (MA).

El precio actual de la acción The Oncology Institute, Inc. en tiempo real es 3.41 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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