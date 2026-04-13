Operar The Gap, Inc. - GPS CFD

Sobre Gap Inc

THE GAP, INC. (Gap Inc.) es una empresa minorista de indumentaria. La compañía ofrece prendas de vestir, accesorios y productos de cuidado personal para hombres, mujeres y niños con las marcas Gap, Banana Republic, Old Navy, Athleta e Intermix. Sus productos están disponibles para los clientes en línea a través de sitios web propiedad de la compañía y mediante el uso de terceros que brindan servicios de logística y cumplimiento. Además de operar en los canales de especialidad, distribución, en línea y de franquicias, también utiliza las capacidades omnicanal de la compañía para unir el mundo digital y las tiendas físicas. Sus servicios omnicanal, que incluyen el orden en la tienda, la reserva en la tienda, el hallazgo en la tienda y el envío desde la tienda, se adaptan a través de su cartera de marcas. También vende productos diseñados y fabricados por terceros de marca, especialmente en sus marcas Intermix. Cuenta con tiendas operadas por la compañía en los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Irlanda, Japón, Italia, China, Hong Kong, Taiwán y México.

El precio actual de la acción The Gap, Inc. en tiempo real es 25.24 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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