Operar Target Corp - TGT CFD

Sobre Target Corporation

TARGET CORPORATION (Target) es un minorista general de mercaderías que vende productos a través de sus tiendas y canales digitales. Sus tiendas de mercancía general ofrecen una variedad editada de alimentos, que incluye productos perecederos, comestibles secos, lácteos y productos congelados. Sus canales digitales incluyen una gama de mercancía general, que incluye una variedad de artículos que se encuentran en sus tiendas, junto con un surtido, con tamaños y colores adicionales que se venden solo en línea. Sus marcas propias incluyen Archer Farms, Market Pantry, Sutton & Dodge, Art Class, Merona, Threshold, Ava & Viv, Pillowfort, Room Essentials, Wine Cube, Cat & Jack, Simply Balanced y Wondershop. Sus marcas exclusivas incluyen C9 by Champion, Hand Made Modern, Mossimo, DENIZEN de Levi's, Nate Berkus for Target, Fieldcrest, Kid Made Modern, Genuine Kids of OshKosh y Liz Lange for Target. A partir del 28 de enero de 2017, la Compañía tenía 1.802 tiendas en los Estados Unidos, incluidas 1.535 tiendas propias, 107 tiendas arrendadas y 160 edificios propios en terrenos arrendados.

El precio actual de la acción Target Corp en tiempo real es 122.74 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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