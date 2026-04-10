Operar Casino Guichard Perrachon - CO CFD

Sobre Casino Guichard Perrachon SA

Casino Guichard Perrachon SA es una empresa minorista de alimentación con sede en Francia que gestiona tiendas en Francia y en el extranjero. La empresa opera en todos los formatos de alimentación y no alimentación: hipermercados, supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de descuento y tiendas mayoristas. En Francia, la empresa opera con marcas diversificadas como: hipermercados, Supermercados Casino, Monoprix, Franprix, Leader Price, Spar, Vival, Le Petit Casino, Casino Restauration. En el extranjero, la empresa opera en Sudamérica, especialmente en Brasil y Colombia. La empresa está presente en otros sectores, como el de la energía, en el que su filial GreenYellow se dedica a la producción de energía (especialmente solar fotovoltaica) y a otros servicios energéticos. En el sector financiero, su filial Banque Casino es el banco minorista que simplifica el acceso a los productos bancarios y de seguros.

El precio actual de la acción Casino Guichard Perrachon en tiempo real es 0.15284 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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