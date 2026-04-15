Operar Tal Education Grp Adr Rep 2 Cl A - TAL CFD

Sobre TAL Education Group (ADR)

TAL Education Group es una sociedad de cartera para un grupo de empresas dedicadas a la provisión de programas extracurriculares de tutoría para estudiantes de escuelas primarias y secundarias en la República Popular China. La Compañía es un proveedor de servicios extracurriculares de tutoría de tipo K-12 en China. El curso de clases pequeñas de Xueersi Peiyou de la Compañía consta de aproximadamente cuatro semestres, que incluyen aproximadamente dos semestres escolares en primavera y otoño, y aproximadamente dos semestres de vacaciones en verano e invierno. Opera un sitio Web, www.jzb.com, que es una plataforma de educación en línea en China. Ofrece servicios personalizados primos bajo su marca Zhikang. Ofrece cursos en línea a través de www.xueersi.com. A través de www.xueersi.com, la Compañía ofrece cursos en línea sobre matemáticas, inglés, chino, física, química, biología y otras asignaturas. También ofrece cursos en línea seleccionados a través de otros sitios Web. La Compañía tiene más de 10 centros de llamadas en Beijing, Shanghai, Tianjin, Guangzhou y Shenzhen.

El precio actual de la acción Tal Education Grp Adr Rep 2 Cl A en tiempo real es 11.78 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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