Operar Reliance Steel - RS CFD

Sobre Reliance Steel & Aluminum Co

Reliance Steel & Aluminum Co. (Reliance) es una empresa de centros de servicios metálicos. La empresa opera como proveedor de soluciones metálicas. Proporciona servicios de procesamiento de metales de valor añadido y distribuye aproximadamente 100.000 productos metálicos, incluyendo aleaciones, aluminio, latón, cobre, acero al carbono, acero inoxidable, titanio y productos de acero especiales. Sirve a varias industrias, entre ellas la manufacturera, la de construcción no residencial, la de transporte (ferrocarril, remolque de camiones y construcción naval), la aeroespacial y de defensa, la energética (petróleo y gas natural), la de fabricación de productos electrónicos y semiconductores y la de la industria pesada (equipos agrícolas, de construcción y de minería). La empresa también presta servicio a la industria del automóvil, a través de sus operaciones de procesamiento de peajes. Dispone de una red de aproximadamente 300 centros en 40 estados de Estados Unidos y en otros 13 países, como Australia, Bélgica, Canadá, China, Francia, India, Malasia, México, Singapur, Corea del Sur, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido.

El precio actual de la acción Reliance Steel en tiempo real es 323.32 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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