Operar Synchrony Financial - SYF CFD

Sobre Synchrony Financial

SYNCHRONY FINANCIAL es una empresa de servicios financieros al consumo. La Empresa ofrece una gama de productos de crédito a través de programas que ha establecido con un grupo de comerciantes nacionales y regionales, comerciantes locales, fabricantes, grupos de compra, asociaciones de la industria y proveedores de servicios de salud. Las actividades de ingresos de la Empresa son gestionadas a través de tres plataformas de venta: Retail Card, Payment Solutions y CareCredit. Ofrece sus productos de crédito a través de su filial, Synchrony Bank (el Banco). A través del Banco, ofrece una gama de productos de depósito asegurados por Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), incluyendo certificados de depósito, cuentas individuales para jubilación, cuentas de ahorro y cuentas de mercado monetario. La Empresa ofrece tres tipos de productos de crédito: tarjetas de crédito, créditos comerciales y préstamos a plazos al consumo. La Empresa también ofrece un producto para la cancelación de deuda. Ofrece dos tipos de tarjetas de crédito: tarjetas de crédito de marca privada y tarjetas duales.

El precio actual de la acción Synchrony Financial en tiempo real es 76.18 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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