Operar Quest Diagnostics - DGX CFD

Sobre Quest Diagnostics Inc

Quest Diagnostics Incorporated es un proveedor de servicios de información de diagnostico. La compañía opera a través de dos negocios: servicios de información de diagnostico y soluciones de diagnostico. El negocio de Servicios de Información de Diagnostico desarrolla y entrega información y servicios de pruebas de diagnostico, proporcionando información que capacita y habilita a una variedad de clientes, incluyendo pacientes, médicos, hospitales, redes de entrega integradas (IDN), planes de salud, empleadores y organizaciones de atención responsables. Su grupo de Soluciones de Diagnostico incluye su negocio de servicios de evaluación de riesgos, que ofrece soluciones aseguradoras y sus negocios de tecnología de información de atención medica, que ofrece soluciones para proveedores de atención medica. Los servicios de la Compañía se proveen bajo la marca Quest Diagnostics, pero también provee servicios bajo otras marcas, incluyendo AmeriPath, Dermpath Diagnostics, Focus Diagnostics, Athena Diagnostics, ExamOne, Quanum y Care360.

El precio actual de la acción Quest Diagnostics en tiempo real es 191.47 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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