Operar Sunrun Inc. - RUN CFD

Sobre Sunrun Inc

Sunrun Inc. se dedica al desarrollo, la instalación, la venta, la propiedad y el mantenimiento de sistemas de energía solar residencial (proyectos) en Estados Unidos. La empresa proporciona almacenamiento en baterías junto con sistemas de energía solar a sus clientes en mercados seleccionados y vende sus servicios a promotores comerciales a través de sus ofertas de viviendas multifamiliares y nuevas. La empresa instala sistemas de energía solar en los hogares de sus clientes y les proporciona la energía solar producida por dichos sistemas durante un plazo inicial de 20 o 25 años. Además, supervisa, mantiene y asegura el sistema durante la vigencia del contrato. Sus productos incluyen sistemas de paneles solares para tejados y baterías de energía solar. Ofrece cargadores de vehículos eléctricos (VE), adaptaciones de baterías, sistemas de repotenciación o ampliación, servicios de gestión de la energía doméstica y otros productos de electrificación del hogar. También gestiona y comparte la energía solar almacenada de las baterías para proporcionar beneficios a los hogares, las empresas de servicios públicos y la red eléctrica.

El precio actual de la acción Sunrun Inc. en tiempo real es 12.08 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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