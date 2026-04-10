Operar Aeroports De Paris - ADPp CFD

Sobre Aeroports de Paris SA

AEROPORTS DE PARIS S.A. es un grupo aeroportuario francés. Sus actividades se centran en los sectores aeroportuarios, conocimientos especializados del grupo, carga, desarrollo de rutas y bienes raíces. La empresa opera tres aeropuertos comerciales situados cerca de París: París-Charles de Gaulle, París-Orly y París-Le Bourget. También administra otros 10 otros aeropuertos civiles: Chavenay-Villepreux, Chelles-le-Pin, Coulommiers Voisins, Etampes Mondesir, Lognes-Emerainville, Meaux Esbly, Persan-Beaumont, Pontoise Cormeilles-en-Vexin, Saint-Cyr y Toussus-le-Noble, más el helipuerto Issy-les-Moulineaux. Además de las actividades aeroportuarias, la empresa también ofrece alquiler de espacios de oficina, servicios aduaneros, servicios de telecomunicaciones y tecnología de la información y diseño y desarrollo de aeropuertos, entre otros. AEROPORTS DE PARIS S.A. opera a través de varias subsidiarias, como Hub Telecom, Aeroports de Paris Management y Coeur d'Orly Investissement, entre otras.

El precio actual de la acción Aeroports De Paris en tiempo real es 116.25 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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