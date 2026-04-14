Operar Sumitomo Chemical Company, Limited - 4005 CFD

Sobre Sumitomo Chemical Co Ltd

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED es una empresa con sede en Japón que se dedica al negocio químico integral. La empresa opera en cinco segmentos de negocio. El segmento de productos petroquímicos proporciona productos petroquímicos, productos químicos inorgánicos y productos procesados de resina sintética. El segmento de energía y materiales funcionales ofrece productos de alúmina, aditivos y componentes para baterías. El segmento de la electrónica de la información proporciona productos ópticos, filtros de color y materiales de proceso para semiconductores. El segmento de Salud y Agricultura proporciona productos químicos agrícolas, fertilizantes, pesticidas y materiales para el control de enfermedades infecciosas tropicales. El segmento de productos farmacéuticos suministra medicamentos con receta, radiodiagnóstico y otros productos. La empresa también participa en el suministro de electricidad y vapor, el diseño y la supervisión de la construcción de instalaciones de la industria química, el negocio de transporte y almacenamiento, así como el negocio de análisis de propiedades físicas y análisis medioambiental.

El precio actual de la acción Sumitomo Chemical Company, Limited en tiempo real es 520.5 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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