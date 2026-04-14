Operar Southern - SO CFD

Sobre Southern Co

Southern Company es un holding que posee todas las acciones ordinarias en circulación de tres compañías eléctricas tradicionales, Southern Power Company y Southern Company Gas. Las compañías eléctricas tradicionales, como Alabama Power, Georgia Power y Mississippi Power, son empresas de servicios públicos que prestan servicio eléctrico a clientes minoristas en tres estados del sureste, además de a clientes mayoristas en el sureste. Southern Power Company desarrolla, construye, adquiere, posee y gestiona activos de generación de energía, incluidos proyectos de energías renovables, y vende electricidad a precios de mercado en el mercado mayorista. Southern Company Gas es un holding de servicios energéticos cuya actividad principal es la distribución de gas natural en cuatro estados, como Illinois, Georgia, Virginia y Tennessee, a través de las empresas de distribución de gas natural. The Southern Company Gas también participa en otros negocios.

El precio actual de la acción Southern en tiempo real es 95.73 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: McEwen Mining Inc., iShares Short Treasury Bond ETF, Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, Ses Fdr, Hercules Capital, Inc. y Lincoln Electrics. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.