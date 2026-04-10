Operar Societe BIC - BICP CFD

Sobre Societe B I C SA

Societe BIC SA es una empresa con sede en Francia especializada en la fabricación de productos de papelería, encendedores y máquinas de afeitar. La cartera de marcas registradas de la empresa pertenece a: BIC, BIC Kids, Wite-out, Pimaco y Tipp-ex, entre otras. Los canales de distribución incluyen papelerías, empresas de productos de oficina, grandes superficies, tiendas de conveniencia, mayoristas y puntos de venta cash and carry. Opera en todo el mundo a través de numerosas filiales en Europa, Oriente Medio, África, América del Norte, América Latina, Asia y Oceanía. Además, la empresa suministra, a través de BIC Graphic y Norwood PP, productos publicitarios y promocionales con fines de marketing a empresas de todo el mundo, así como una gama de tablas de windsurf, kayaks y otros, bajo la marca BIC Sport. En septiembre de 2013, ha cerrado la adquisición del 40% de la última (séptima) entidad de papelería del Grupo Cello.

El precio actual de la acción Societe BIC en tiempo real es 57.4 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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