Operar Snap On - SNA CFD

Sobre Snap-on Incorporated

SNAP-ON INCORPORATED es fabricante y comercializador de herramientas, equipos, diagnóstico, información y soluciones de sistemas para usuarios profesionales. Los segmentos de la compañía incluyen el grupo comercial e industrial, el grupo de herramientas Snap-on, el grupo de sistemas de reparación e información y servicios financieros. Su segmento del grupo comercial e industrial consta de las operaciones empresariales que atienden a una variedad de clientes industriales y comerciales en todo el mundo. Su segmento del grupo de herramientas Snap-on consta de las operaciones empresariales que atienden a técnicos de servicio y reparación de vehículos. Su segmento del grupo de sistemas de reparación e información consta de operaciones empresariales que atienden a otros clientes de reparación profesional de vehículos en todo el mundo. El segmento de servicios financieros consta de las operaciones comerciales de Snap-on Credit LLC (SOC), que cuenta con los servicios financieros de la empresa en Estados Unidos, y otras filiales de servicios financieros de Snap-on en los mercados internacionales donde Snap-on tiene operaciones de franquicia.

El precio actual de la acción Snap On en tiempo real es 366.77 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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