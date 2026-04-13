Operar SIIC Environment - BHKsg CFD

Sobre SIIC Environment Holdings Ltd

SIIC Environment Holdings Ltd. es una empresa con sede en Singapur dedicada al tratamiento de agua, tratamiento de residuos sólidos y otros negocios relacionados con el medio ambiente. La Compañía opera en tres segmentos: Construcción, Tratamiento de agua y suministro de agua e Incineración de residuos. Las actividades principales de su segmento de Construcción incluyen el diseño, montaje, construcción, instalación y puesta en marcha de sistemas / plantas de tratamiento de aguas residuales o de tratamiento de aguas residuales para industrias y municipios. El segmento de Tratamiento de Agua y Suministro de Agua de la Compañía construye, administra y opera infraestructura relacionada con el agua en virtud de acuerdos de concesión de servicios, y administra y opera infraestructura relacionada con el agua bajo acuerdos de concesión fuera del servicio. Su segmento de Incineración de residuos construye, administra y opera infraestructura relacionada con la incineración de residuos en virtud de acuerdos de concesión de servicios. Sus filiales incluyen Huizhou Nanfang, Shenzhen Nanfang, SIIC Weifang y Wuhan Huang-Pi.

El precio actual de la acción SIIC Environment en tiempo real es 0.1808 SGD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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