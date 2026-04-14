Operar Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - 8316 CFD

Sobre Sumitomo Mitsui Financial Group Inc

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, anteriormente Sumitomo Mitsui Financial Group Co Ltd, es una empresa con sede en Japón que se dedica a la banca comercial, el arrendamiento financiero, los valores y la financiación al consumo. La empresa tiene cinco segmentos de negocio. El segmento mayorista se dedica al negocio bancario, de leasing y de valores, así como al negocio de capital riesgo y a los servicios de consultoría de gestión para grandes empresas nacionales. El segmento minorista se dedica a la banca, los valores, las tarjetas de crédito y la financiación al consumo, así como a la gestión de pensiones para particulares y pequeñas empresas. El segmento Global se dedica al negocio bancario, de leasing y de valores, así como al negocio relacionado con los swaps para empresas japonesas y no japonesas en el extranjero. El segmento de Mercado se dedica a la banca, los valores y otros negocios relacionados con los mercados financieros. El segmento de Gestión de Oficinas Centrales se dedica al desarrollo de sistemas y otros negocios.

El precio actual de la acción Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. en tiempo real es 5529.46 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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