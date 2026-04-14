Operar Shimizu Corporation - 1803 CFD

Sobre Shimizu Corporation

SHIMIZU CORPORATION es una empresa con sede en Japón que se dedica principalmente al negocio de la construcción. La empresa opera en dos segmentos de negocio: El segmento de la construcción y el segmento del desarrollo de inversiones. La empresa se dedica a la arquitectura, la ingeniería civil, la construcción en el extranjero, el desarrollo inmobiliario, la ingeniería, la valoración del ciclo de vida (LCV) y el negocio fronterizo. La empresa también se dedica a la venta y el alquiler de materiales y equipos de construcción, así como a la construcción, el mantenimiento y la gestión de instalaciones públicas.

El precio actual de la acción Shimizu Corporation en tiempo real es 2848.7 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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