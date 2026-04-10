Operar Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. - A3M CFD

Sobre Atresmedia Crprcn de Mds de Cmncn SA

Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. es una compañía con sede en España dedicada principalmente a la difusión televisiva (TV). Las actividades de la Compañía se dividen en tres segmentos comerciales: Televisión, que se especializa en la difusión de TV a través de su red de canales, como Antena 3, Neox, Nova, Atresseries y LaSexta; Radio, que se centra en la difusión radial a través de varias estaciones de radio, que incluye Onda Cero, Europa FM y Melodía FM, y Otros, que ofrece servicios de publicidad, producción de películas cinematográficas y películas para TV, así como el desarrollo de eventos promocionales, entre otros. La Compañía transmite programas en España, Colombia, México y los Estados Unidos, entre otros.

El precio actual de la acción Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. en tiempo real es 5.02 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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