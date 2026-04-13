Operar EastGroup Properties Inc - EGP CFD

Sobre Eastgroup Properties Inc

Eastgroup Properties, Inc. es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT). La empresa se centra en el desarrollo, la adquisición y la explotación de propiedades industriales en los mercados del cinturón del sol de Estados Unidos, principalmente en los estados de Florida, Texas, Arizona, California y Carolina del Norte. Posee aproximadamente 406 propiedades industriales y un edificio de oficinas en 11 estados. La cartera de la compañía incluye proyectos de desarrollo y propiedades de valor añadido en alquiler y en construcción, incluyendo aproximadamente 46,6 millones de pies cuadrados que consisten en 369 edificios de distribución comercial que contienen 41,9 millones de pies cuadrados, 13 edificios de distribución a granel que contienen aproximadamente 3,5 millones de pies cuadrados, y 24 edificios de servicios comerciales que contienen aproximadamente 1,2 millones de pies cuadrados. Mantiene sus propiedades como inversiones a largo plazo, pero puede decidir vender ciertas propiedades que ya no cumplen sus criterios de inversión.

El precio actual de la acción EastGroup Properties Inc en tiempo real es 192.11 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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