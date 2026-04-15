Operar Sherwin Williams - SHW CFD

Sobre Sherwin-Williams Co

Sherwin-Williams Company (Sherwin-Williams) se dedica al desarrollo, fabricación, distribución y venta de pinturas, recubrimientos y productos relacionados. Los segmentos de la compañía son Grupo de Tiendas de Pintura, Grupo de Consumidores, Grupo de Acabados Globales, Grupo de Recubrimientos de América Latina y Administrativo. El Grupo de Tiendas de Pintura comercializa y vende pintura y revestimientos arquitectónicos de marca Sherwin-Williams, productos protectores y marinos, acabados de productos de fabricantes de equipos originales y artículos relacionados. El segmento Grupo de Consumidores fabrica y distribuye una gama de pinturas, recubrimientos y productos relacionados. El Grupo de Acabados Globales desarrolla, otorga licencias y fabrica una gama de productos protectores y marinos, acabados para automóviles y productos de acabado, acabados OEM y productos relacionados. Grupo de Recubrimientos de América Latina desarrolla, licencia, fabrica y distribuye una gama de pinturas y revestimientos arquitectónicos, productos protectores y marinos, acabados de productos OEM y productos relacionados en América Latina

El precio actual de la acción Sherwin Williams en tiempo real es 326.87 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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