Operar Sharp Corporation - 6753 CFD

Sobre Sharp Corporation

Sharp Corporation se dedica a la fabricación y venta de equipos de telecomunicaciones, equipos eléctricos, equipos electrónicos y componentes electrónicos. La empresa opera a través de cuatro segmentos. El segmento Smart Home proporciona teléfonos móviles, diccionarios electrónicos, calculadoras, unidades de control de red y frigoríficos, entre otros. El segmento Smart Business Solution proporciona principalmente periféricos digitales multifunción, pantallas de información, equipos de sistemas de punto de venta (TPV) y cajas registradoras electrónicas. El segmento de dispositivos electrónicos del Internet de las cosas (IOT) proporciona principalmente módulos de sensores, sensores de proximidad, sensores de polvo, láseres semiconductores y cámaras para vehículos. El segmento de sistemas de visualización avanzados incluye principalmente televisores en color con pantalla de cristal líquido (LCD), grabadores de discos Blu-ray y módulos de audio y visualización.

El precio actual de la acción Sharp Corporation en tiempo real es 586.5 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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