Operar Ingersoll Rand - IR CFD

Sobre Ingersoll Rand Inc

Ingersoll Rand Inc. es un proveedor mundial diversificado de productos de creación de flujos críticos y soluciones industriales. La empresa ofrece tecnologías de aire, fluidos, energía y medicina, que proporcionan servicios y soluciones para aumentar la productividad y la eficiencia industrial. Fabrica una gama de productos de compresores, bombas, vacío y sopladores. Opera a través de dos segmentos. El segmento de Tecnologías y Servicios Industriales diseña, fabrica, comercializa y presta servicio a una gama de productos de compresión de aire y gas, de vacío y soplantes, equipos de transferencia de fluidos, sistemas de carga, herramientas eléctricas y equipos de elevación, incluyendo piezas de recambio, consumibles y servicios asociados. El segmento de Tecnologías Científicas y de Precisión diseña, fabrica y comercializa una gama de bombas, sistemas de gestión de fluidos, accesorios y piezas de recambio, que proporcionan dosificación, transferencia, dispensación, compresión, muestreo, gestión de la presión y control del flujo de líquidos y gases en aplicaciones especializadas o críticas.

El precio actual de la acción Ingersoll Rand en tiempo real es 88.12 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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