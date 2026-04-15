Operar Sasol Limited - SSL CFD

Sobre Sasol Ltd (ADR)

SASOL LIMITED es una compañía internacional integrada de energía y productos químicos. La empresa desarrolla y comercializa tecnologías, construye y opera instalaciones para producir una gama de flujos de productos, que incluyen combustibles líquidos, productos químicos y electricidad de bajas emisiones de carbono. Las unidades de negocio operativas de la compañía incluyen explotación minera y exploración y producción internacional. Sus unidades estratégicas de negocios son energía, productos químicos de base, productos químicos de rendimiento y funciones de grupo. Los centros operativos regionales de la compañía incluyen operaciones de África Meridional y operaciones internacionales. La compañía opera aproximadamente seis minas de carbón que suministran materia prima para sus complejos Secunda (Sasol Synfuels) y Sasolburg (Sasolburg Operations) en Sudáfrica. Ofrece mercado de combustibles y aceites preparados, como el betún; combustibles para calefacción industrial; nafta y combustibles para el transporte de parafina luminosa; lubricantes automotrices; lubricantes industriales; grasas; limpiadores y desengrasantes; combustibles automotores y combustibles para quemadores.

El precio actual de la acción Sasol Limited en tiempo real es 12.75 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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