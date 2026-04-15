Operar Robert Half - RHI CFD

Sobre Robert Half International Inc.

Robert Half International Inc. ofrece servicios especializados de contratación de personal y consultoría de riesgos. La compañía proporciona estos servicios a través de sus divisiones, incluyendo Accountemps, Robert Half Finance & Accounting, OfficeTeam, Robert Half Technology, Robert Half Management Resources, Robert Half Legal, The Creative Group y Protiviti. Los segmentos de la empresa incluyen la contratación de personal temporal y de consultoría, la contratación de personal permanente y los servicios de consultoría de riesgos y auditoría interna. El segmento de personal temporal y de consultoría proporciona personal especializado en los campos de la contabilidad y las finanzas, la administración y la oficina, la tecnología de la información, el ámbito jurídico, la publicidad, el marketing y el diseño web. El segmento de personal de colocación permanente proporciona personal a tiempo completo en las áreas de contabilidad, finanzas, administración y oficina y tecnología de la información. El segmento de servicios de consultoría de riesgos y auditoría interna ofrece servicios de consultoría de riesgos empresariales y tecnológicos y de auditoría interna.

El precio actual de la acción Robert Half en tiempo real es 27.47 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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