Operar REX American Resources Corp - REX CFD

Sobre REX American Resources Corp

Rex American Resources Corporation es una sociedad de cartera. La empresa opera a través de dos segmentos: etanol y subproductos, y carbón refinado. La empresa opera a través de sus filiales, entre ellas One Earth Energy, LLC (One Earth), NuGen Energy, LLC (NuGen) y Big River Resources, LLC (Big River). El segmento de etanol y subproductos se dedica a la venta de etanol, granos de destilación y aceite de maíz no alimentario. La empresa opera este segmento a través de tres empresas. El segmento de carbón refinado se dedica al carbón refinado. La Compañía opera este segmento a través de una sociedad de responsabilidad limitada de carbón refinado.

El precio actual de la acción REX American Resources Corp en tiempo real es 42.95 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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