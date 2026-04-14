Operar Restoration Hardware - RH CFD
Sobre RH
RH, antes RESTORATION HARDWARE HOLDINGS, INC., es un minorista de lujo en el mercado de muebles para el hogar. La Compañía ofrece surtidos de mercancía a través de una gama de categorías, que incluyen muebles, iluminación, textiles, accesorios para baño, decoración, exterior y jardín, menaje y mobiliario infantil y adolescente. RH clasifica sus ventas líneas de productos en muebles, que incluyen muebles de interior y al aire libre, y otros, que incluyen iluminación, textiles, accesorios y decoración para el hogar. RH produce una serie de catálogos (Libros de Consulta). El negocio de RH está integrado a través de sus canales de distribución como sus tiendas, catálogos, incluyendo sus Libros de Consulta, y sitios Web. RH opera más de 69 galerías de venta al por menor, incluyendo 53 Galerías de Legado, seis Galerías de Diseño de formato de mayor tamaño, cuatro Galerías de Diseño de nueva generación, una Galería Moderna de RH y cinco Galerías RH de Bebés y Niños, así como 17 tiendas de descuentos, a través de los Estados Unidos y Canadá. Sus tiendas de descuentos tienen la marca Restoration Hardware Outlet o RH Outlet.
El precio actual de la acción Restoration Hardware en tiempo real es 129.38 USD.
