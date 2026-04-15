Operar Quantum-Si incorporated - QSI CFD

Sobre Quantum-Si Inc

Quantum-SI Incorporated es una empresa de ciencias de la vida. La empresa ha diseñado y desarrollado una solución de hardware y software para ofrecer una solución completa de principio a fin. La empresa ha desarrollado una plataforma de detección de una sola molécula para permitir la secuenciación de proteínas de próxima generación (NGPS), la capacidad de secuenciar proteínas. La plataforma de la empresa está compuesta por el instrumento de preparación de muestras automatizado Carbon, el instrumento Platinum NGPS, el servicio de software Quantum-Si Cloud y los kits de reactivos y chips para utilizar con sus instrumentos. Su instrumento Carbon es un instrumento de preparación de muestras automatizado que está diseñado para su uso en aplicaciones de proteínas y ácido desoxirribonucleico (ADN). Su instrumento Platinum está diseñado para hacer ampliamente accesible la potencia de la detección de una sola molécula y la NGPS. Su plataforma Quantum-Si Cloud está diseñada para integrar una solución basada en la nube en el instrumento para transmitir datos en tiempo real a la nube, donde los flujos de trabajo analíticos pueden interpretar los datos.

El precio actual de la acción Quantum-Si incorporated en tiempo real es 0.9633 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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