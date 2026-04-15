Operar Public Storage - PSA CFD

Sobre Public Storage

Public Storage es un fondo de Fondo de Inversiones Inmobiliarias. Las principales actividades comerciales de la Compañía incluyen la propiedad y operación de instalaciones de auto almacenamiento, que ofrecen espacios de almacenamiento para arrendamiento, generalmente mensualmente, para uso personal y comercial, actividades auxiliares, como la venta de mercancías y el reaseguro de inquilinos a los inquilinos en sus instalaciones de almacenamiento, así como la adquisición y desarrollo de espacio adicional de almacenamiento. Los segmentos de la compañía incluyen operaciones de auto almacenamiento, operaciones auxiliares, inversión en PS Business Parks, Inc. (PSB) e inversión en Shurgard Europe. Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía tenía participaciones directas e indirectas en 2,348 instalaciones de self-storage (con aproximadamente 154 millones de pies cuadrados netos rentables) ubicadas en 38 estados de los Estados Unidos que operan bajo el nombre de Public Storage.

El precio actual de la acción Public Storage en tiempo real es 297.37 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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