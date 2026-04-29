Operar Hershey Foods - HSY CFD

Sobre Hershey Co

The Hershey Company es un productor de chocolate en América del Norte. Las principales ofertas de productos de la Compañía incluyen productos de confitería de chocolate y sin chocolate; productos refrescos de chicle y menta; artículos de despensa, como ingredientes para hornear y bebidas, y productos para picar, como productos para untar, snacks de carne, barritas energéticas y mezclas. Sus segmentos incluyen América del Norte e Internacional y Otros. El segmento de América del Norte incluye su negocio de confitería de chocolate y sin chocolate, así como su negocio de comestibles y refrigerios. Esto incluye desarrollar y hacer crecer su negocio en productos de confitería, despensa, servicio de alimentos y otras líneas de productos para picar de chocolate y sin chocolate. La compañía distribuye y vende productos de confitería a mercados de Asia, América Latina, Medio Oriente, Europa, África y otras regiones. Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía comercializó, vendió y distribuyó sus productos en más de 80 marcas en aproximadamente 70 países en todo el mundo.

El precio actual de la acción Hershey Foods en tiempo real es 189.46 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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