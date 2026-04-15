Operar PTC Inc. - PTC CFD

Sobre PTC Inc

PTC Inc. es una compañía global de software y servicios informáticos. La Compañía ofrece una cartera de modelos de diseño asistido por computadora (CAD), gestión del ciclo de vida del producto (PLM) y soluciones de administración del ciclo de vida del servicio (SLM) para que los fabricantes creen, operen y brinden servicios a los productos. Ofrece un conjunto de soluciones de Internet de las cosas (IoT) que permite a sus clientes conectarse, administrar y analizar datos, y crear aplicaciones. Sus segmentos incluyen Grupo de Soluciones, Grupo de Internet de las cosas y Servicios profesionales. El segmento Grupo de Soluciones incluye sus productos CAD, PLM y SLM. El segmento Grupo de Internet de las cosas incluye sus soluciones IoT, analítica y de realidad aumentada (RA). El segmento de Servicios profesionales incluye consultoría, implementación y capacitación empresarial. Sus productos de IoT incluyen ThingWorx, KEPServerEX, Vuforia Studio y Vuforia. Sus productos CAD incluyen Creo y Mathcad. Sus productos PLM incluyen Windchill, Integrity, Navigate y Creo View. Sus productos SLM incluyen Servigistics y Arbortext.

El precio actual de la acción PTC Inc. en tiempo real es 135.22 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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